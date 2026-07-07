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Mundial FIFA 2026.

Vamos por más: cuándo, dónde y a qué hora juega Argentina por cuartos de final

Luego del histórico triunfo ante Egipto.

Foto: AFA

La Selección Argentina sigue con el sueño intacto de la cuarta estrella, tras el histórico triunfo de esta tarde ante Egipto por el Mundial 2026.

Luego de la victoria por 3 a 2 en los octavos de final, el combinado nacional seguirá su camino en el certamen.

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La próxima presentación de la albiceleste será el sábado desde las 22, en Kansas.

El rival, en tanto, se conocerá en una horas, cuando se enfrenten Colombia y Suiza desde las 17.

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