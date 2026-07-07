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Mundial FIFA 2026.

Enzo Fernández: ”Le agradezco a Dios poder vivir este momento”

Además, dijo que anhelaba hacer un gol y que esta Copa Del Mundo el equipo vino “a disfrutar”.

El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández aseguró que venía “anhelando” hacer un gol desde el Mundial de Qatar y le agradeció a Dios por “poder vivir este momento”.

“Venía anhelando el gol después del Qatar y le agradezco a Dios poder vivir este momento. Le agradezco a este grupo que nunca se da por vencido”, aseveró.

Además, indicó: “Agradecerle a toda la gente que está acá, a los que están en Argentina y dimos un pasito más porque tengo unos compañeros terribles”.

“Pasaron cuatro años de Qatar, vinimos a disfrutar de otro mundial y a representar a nuestro país y eso es lo que hacemos”, señaló.

Luego, manifestó: "Sabemos cómo lo vivimos todo y que el fútbol te regale estos momentos es increíble para nosotros. Se siente mucho el apoyo y vamos a seguir luchando hasta el final".

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