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Mundial FIFA 2026.

Para ver mil veces: así fue el gol agónico de Enzo Fernández, para el 3 a 2 de Argentina ante Egipto

Tras asistencia del bahiense Lautaro Martínez.

Foto: AFA

Enzo Fernández puso el 3 a 2 para la Selección argentina ante Egipto que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

A los 47 minutos de la segunda etapa, exjugador de River metió un cabezazo perfecto con la frente tras un preciso centro desde la derecha del bahiense Lautaro Martínez y le dio el agónico y milagroso triunfo del equipo argentino.

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