Para ver mil veces: así fue el gol agónico de Enzo Fernández, para el 3 a 2 de Argentina ante Egipto
Tras asistencia del bahiense Lautaro Martínez.
Enzo Fernández puso el 3 a 2 para la Selección argentina ante Egipto que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
A los 47 minutos de la segunda etapa, exjugador de River metió un cabezazo perfecto con la frente tras un preciso centro desde la derecha del bahiense Lautaro Martínez y le dio el agónico y milagroso triunfo del equipo argentino.
Para ver una y mil veces: