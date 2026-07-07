Sorpresa en Villarino: vecinos encontraron un lobo marino en un camino rural

Vecinos del partido de Villarino reportaron en las últimas horas la presencia de un lobo marino sobre el camino de tierra que une las localidades de Argerich y Mascota, una situación inusual para esa zona del distrito.

Según relató una vecina, el animal fue encontrado durante la noche por su marido y su cuñado, quienes al advertir la situación dieron aviso a los servicios de emergencia para que pudieran intervenir.

Las imágenes registradas en el lugar muestran al ejemplar desplazándose por el camino rural, lejos de su hábitat habitual.

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Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el estado del animal ni sobre el procedimiento que se llevó adelante para asistirlo o trasladarlo.