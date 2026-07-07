Facundo Tello será el árbitro de uno de los grandes partidos de cuartos de final
El bahiense dirigirá su sexto encuentro mundialista, el tercero en esta edición.
El bahiense Facundo Tello dirigirá uno de los grandes partidos de los cuartos de final del Mundial 2026.
El juez local impartirá justicia en el duelo entre Francia y Marrueco, que se jugará el jueves a las 17 en el Gillette Stadium de Foxborough.
Como siempre, Facu estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade.
Además, Darío Herrera será el cuarto árbitro y Cristian Navarro estará como reserva.
Se tratará del sexto partido de Tello en Mundiales y el tercero en esta cita, ya que previamente dirigió Canadá-Bosnia (0-1) y Sudáfrica-Corea del Sur (1-0), ambos por la fase de grupos.
Previamente, había dirigido tres juegos en Qatar 2022: Suiza-Camerún (1 a 0), Corea del Sur-Portugal (2 a 1) -ambos por la fase de grupos- y Marruecos-Portugal (1 a 0) por los cuartos de final.