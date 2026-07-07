Agudiak: "Somos responsables y consientes para qué nos llamó Huracán"

Por armado del plantel, jerarquía individual y colectiva, Huracán es el gran favorito a repetir lo del año pasado en la elite del fútbol liguista. Claro, después, hay que ratificarlo en la cancha. Y por lo pronto, el Globo --que se quedó con la ventaja deportiva-- ya dio otro paso. Se metió en la final del playoff y ahora chocará ante Liniers. El atacante Iván Agudiak, autor del tanto de la victoria ante Villa Mitre, no esquivó la responsabilidad que tiene su elenco.

"Ganar este tramo del torneo sería muy importante para lo que viene, pero nada es fácil. Esto es minuto a minuto, no podemos mirar muy adelante. Somos responsables y consientes para qué nos llamó Huracán", sostuvo el experimentado delantero en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Somos es el último campeón y hay que meterle para lograr el objetivo de repetir", amplió.

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También se refirió a su buen momento.

"Estoy feliz porque atrás del alambrado estaban mis hijos, mis sobrinos, mi papá. Y contento por el presente del equipo porque nos llamaron para esto y se están dando las cosas", sostuvo.

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