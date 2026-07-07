El Gobierno respondió a las críticas y negó una "fuga de cerebros"

El Gobierno respondió a las críticas de la Academia Nacional de Ciencias y negó que se esté dando una "fuga de cerebros".

En ese sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que no existe "un vaciamiento en el sector nuclear" y justificó los recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), señalando que existe una "nueva doctrina del sector nuclear".

"Este Gobierno viene a inaugurar un nuevo capítulo en la historia nuclear local. Durante años el Estado formó buenos cuadros técnicos nucleares, pero llevó adelante proyectos mal administrados, conducidos íntegramente por el sector público, que no tenían en cuenta la viabilidad económica ni las proyecciones comerciales", sostuvo.

El funcionario dijo que esa política "redundó en un sector con capital humano de calidad, pero mal pago y con retornos para la sociedad subóptimos. Bajo el presidente Javier Milei, el Estado ahora conduce, regula y define prioridades, mientras que el sector privado invierte. La inclusión de capitales privados permite aprovechar el máximo de capital humano, a lo largo de los próximos años jerarquizará los salarios del sector y generará mejores resultados para la sociedad".

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Al respecto, Ravier planteó que "no hay vaciamiento del sector nuclear, como acusan algunos kirchneristas. Antes había fuga de cerebros, hoy los ingenieros nucleares contribuyen al desarrollo local. Se vencieron contratos temporales en la CNEA de personal contratado en 2023 que por sus características ya no era necesario para las tareas del organismo".

El vocero presidencial dijo también que "el sector nuclear es más grande que el Estado y debe estar al servicio de la sociedad. Crecerá y pagará mejores salarios, gracias a la reducción de la participación estatal y el ingreso de capitales privados. El desarrollo del capital privado en el sector nos permite aprovechar el talento existente y promover la formación de nuevo talento argentino".

"En el Instituto Balseiro egresan en promedio 15 ingenieros nucleares por año. En el 2023 esos 15 egresados emigraron; en 2025, 15 de los 17 se quedaron a trabajar en el país, en el sector privado. Antes había fuga de cerebros, hoy ingenieros nucleares contribuyen al desarrollo local".

Comunicado

Previamente la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) difundió un duro comunicado en el que expresó su "profunda preocupación" por la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica y cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno para el sector.

La entidad advirtió sobre una "grave fuga de cerebros", manifestó su respaldo a la CNEA, a los trabajadores despedidos y a los becarios posdoctorales del CONICET, y también repudió la "represión contra científicos y técnicos": "La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país". (con información de TN)