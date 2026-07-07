ATE le reclamó a Milei que decrete un “asueto nacional” para festejar la victoria argentina

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, le envió un mensaje este martes al presidente Javier Milei y le preguntó si dará "asueto nacional" por el reciente triunfo de Argentina ante Egipto en los octavos de final en la Copa del Mundo.

"¿Qué hace presidente Milei? Vio el partido? Debería definir un asueto nacional. Después de tantos decretos que firmó e independencias extranjeras que festejó, hoy tiene la oportunidad de demostrar su verdadero sentir nacional. Lo hicieron otros países. No desaproveche este momento. Los trabajadores y todo el pueblo se lo merecen!", expresó Aguiar desde sus redes sociales.

El gremialista, hizo referencia al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien decretó feriado nacional, para toda la administración pública y días no laborables para el sector privado, luego de la sorpresiva clasificación de la selección paraguaya a los octavos de final, y dejar afuera del Mundial a Alemania, por penales.

Asimismo, en Argentina, varias provincias decretaron asueto administrativo y escolar, también por el pase a octavos de final: Jujuy lo hizo partir del mediodía de hoy, al igual que Tucumán.

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Por su parte, tanto La Rioja como San Juan habilitaron el pedido de permisos especiales para que los empleados de la administración pública puedan retirarse 40 minutos antes de su horario habitual, sin suspender los servicios, con la finalidad de poder ver el partido.

En cuanto a la frase que emitió el secretario general de ATE sobre los festejos de "independencias extranjeras", está vinculado con el show de drones que se llevó a cabo el sábado pasado en el Planetario en conmemoración a los 250 años de la declaración de la independencia de Estados Unidos.

De hecho, su embajador en Argentina, Peter Lamelas, invitó a los ciudadanos a formar parte del encuentro y remarcó el significado profundo del aniversario. Al respecto, el diplomático afirmó: "Queremos que esta celebración sea una experiencia para disfrutar, compartir y descubrir un poco más de los Estados Unidos".

"Estamos cansados de laburar. Al país hay que levantarlo cobrándole impuestos a las principales fortunas", concluyó Aguiar. (NA)