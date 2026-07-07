“La cuarta estrella”: la canción de la Selección que se convirtió en el himno del Mundial 2026

En el Mundial Qatar 2022 hubo una canción que logró algo que parecía imposible: unir a millones de argentinos detrás de una misma letra. Muchachos dejó de ser un simple hit de cancha para convertirse en un fenómeno cultural, una pieza inseparable de la conquista de la tercera estrella y uno de los símbolos más reconocibles de aquella consagración histórica en Medio Oriente.

Pero los Mundiales también renuevan sus himnos. Y mientras la Selección argentina avanza en Estados Unidos, México y Canadá con el sueño intacto de defender el título obtenido hace cuatro años, los hinchas ya encontraron la canción que acompaña esta nueva aventura: La cuarta estrella.

El tema comenzó a circular en redes sociales durante los primeros días del torneo y rápidamente se transformó en un fenómeno entre los simpatizantes argentinos. Lo que empezó como un video compartido entre usuarios terminó sonando en banderazos, fan zones, tribunas y hasta en el propio vestuario de la Selección.

La canción fue creada por Palmito Música y utiliza la melodía de No me arrepiento de este amor, uno de los clásicos más emblemáticos de Gilda, la misma base musical que durante años acompañó innumerables festejos futboleros en el país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La letra mezcla presente, historia y sentimiento nacional. Arranca recordando la conquista de Qatar y la obtención de la tercera estrella junto a Lionel Messi, pero rápidamente pone el foco en el objetivo actual: el bicampeonato y la posibilidad de sumar una nueva Copa del Mundo a las vitrinas argentinas.

Uno de los fragmentos que más repercusión generó entre los hinchas es el que hace referencia a Diego Armando Maradona y al Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos, torneo que marcó la abrupta salida del capitán argentino tras el control antidoping positivo que terminó con su participación en aquella competencia.

La canción habla de “la Copa que le robaron al Diez” y de la revancha que, según imaginan los hinchas, la Scaloneta buscará consumar justamente 32 años después y nuevamente en suelo estadounidense.

El otro gran componente emocional del tema es la mención a las Islas Malvinas, una referencia que conecta el fútbol con uno de los símbolos más sensibles de la identidad argentina y que provocó una fuerte identificación entre los simpatizantes.

El estribillo resume el espíritu de la canción y también del momento que atraviesa la Selección: el deseo de ver brillar una cuarta estrella sobre el escudo y volver a celebrar un título mundial.

La consagración definitiva del tema llegó en las últimas horas, cuando comenzaron a viralizarse imágenes del plantel cantándolo y festejándolo puertas adentro del vestuario, una escena que inevitablemente recordó a los festejos de Qatar y a aquella conexión especial que se generó entre jugadores e hinchas.

El triunfo ante Egipto y el pase a la siguiente instancia del torneo no hicieron más que potenciar ese entusiasmo. Con cada victoria, La cuarta estrella gana fuerza y suma nuevas voces.

Todavía es temprano para saber si alcanzará la dimensión histórica de Muchachos, pero entre los argentinos que siguen al equipo por Norteamérica ya parece no haber discusión. Qatar tuvo su canción. El Mundial 2026 ya tiene la suya.

La letra completa de “La cuarta estrella”

Soy hincha de la Selección.

La aliento con el corazón.

Ganamos la tercera con Lionel.

Queremos ser campeones otra vez.

Y 32 años después, la Scaloneta va a vengar.

La copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar.

Quiero ver la cuarta estrella.

Brillar en la camiseta.

Soy argentino de la cuna hasta el cajón.

Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.

Argentina, quiero verte bicampeón. (con información de TN)