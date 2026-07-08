Messi imparable y eterno: no para de romper récords y llega como goleador a cuartos

Lionel Messi continúa haciendo historia con la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 2026 que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México.

El capitán argentino convirtió una vez más en la competencia para la victoria ante Egipto por 3 a 2, logrando aumentar así la estadística que inició en los octavos de final de Qatar 2022 ante Australia en el triunfo 2 a 1, la cual índica que metió al menos un gol en 9 partidos seguidos en la máxima competencia de selecciones. En total lleva 13 festejos en esa cantidad de encuentros.

El rosarino se encuentra jugando su sexta copa del mundo, ya colecciona 31 partidos y el sábado ante Suiza sumará el 32 (cuartos de final), siendo el jugador con más partidos en la cita máxima.

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En los seis Mundiales obtuvo hasta ahora un total de 21 goles, sosteniendo el título como el máximo artillero de la competencia.

Mientras que en la actual edición suma 8 tantos en cinco partidos, siendo único líder de la tabla de goleadores y luego de anotar en todos los cotejos.

Completan el podio: el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland con 7, mientras que lo sigue el inglés Harry Kane con 6 todos en 5 partidos. Todos, además, siguen en competencia.

Por otra parte, con los 8 goles superó su marca de 7 que hizo en Qatar 2022, donde los hizo en 7 partidos.

De esta forma y con la victoria ante Egipto llega a 21 partidos ganados en tiempo regular, mientras que empató y perdió 5.