Luego de 27 días seguidos, hoy no hay partidos: cuándo y cómo sigue el Mundial

Luego de 27 días ininterrumpidos con partidos, hoy será la primera jornada sin encuentros del Mundial 2026.

Desde el 11 de junio, con el inicio de la primera fecha, hasta ayer, con el cierre de los octavos de final, la cita mundialista vibró con 88 cotejos: 72 encuentros de la fase de grupos, los 16 de dieciseisavos de final, sumados a los 8 duelos de octavos.

Hoy será el primer día de descanso, que generará algo de nostalgia en todos aquellos que estuvieron prendidos a la competencia de una u otra manera.

Con el sueño argentino intacto tras el épico triunfo ante Egipto, el certamen continuará mañana con el primer partido de cuartos de final, que tendrá presencia bahiense.

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Se tratará del duelo entre Francia y Marrueco, que será dirigido por el árbitro local Facundo Tello.

El combinado nacional, en tanto, volverá a jugar el sábado, cuando se mida ante Colombia desde las 22.

Así será el cronograma de partidos:

*Cuartos de final

Jueves 9

-17hs: Francia vs Marruecos

Viernes 10

-16hs: España vs Bélgica

Sábado 11

-18hs: Noruega vs Inglaterra

-22hs: Argentina vs Suiza