Subieron las reservas del Banco Central y alcanzaron su mayor nivel desde 2019

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron un nuevo incremento y alcanzaron su mayor nivel desde mediados de 2019.

Este martes, las reservas internacionales de la autoridad monetaria alcanzaron el monto más alto en siete años y se ubicaron en 49.536 millones de dólares. Este monto no se alcanzaba desde el 20 de septiembre de 2019.

Bajo el gobierno de Javier Milei, el valor más alto se había alcanzado a fines de mayo, cuando habían escalado hasta los US$48.511 millones.

Así, anotaron una suba diaria de US$1.264 millones. Entre los factores que explican la escalada se encuentra el aumento en los depósitos en dólares, que tienden a aumentar al comienzo de cada mes.

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A su vez, la entidad que preside Santiago Bausili continuó con la compra de dólares: esta jornada compró US$25 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y llegó a las 123 jornadas consecutivas con adquisiciones.

Desde que implementó la "fase 4" del programa monetario, el BCRA lleva comprados US$11.421 millones y puede llegar hasta los US$17.000 millones o incluso superior, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei insiste en reformar la Carta Orgánica de la autoridad y prohibir la emisión monetaria para financiar al Estado. (con información de NA)