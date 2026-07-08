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Cambio de horario para el segundo partido final entre Bahiense del Norte y Napostá

Se medirán mañana, nuevamente en el Osvaldo Casanova, después del sorpresivo resultado en el primero.

Un particular espectador cruzó la cancha en el primer juego final. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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El segundo punto de la serie final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, entre Bahiense del Norte y Napostá, se jugará mañana en el Osvaldo Casanova, mismo escenario donde se disputó el primero.

Lo que se modificará será el horario, ya que, aprovechando el feriado, se adelantará para las 20.

Massa, Cappa, Pites y La Bella, de Bahiense B, bancando al finalista.

Hoy podrán adquirirse entradas en Salta 28, de 17 a 21, y mañana jueves, de 11 a 13 también en Bahiense, y desde las 19, en Santa Fe 51.

La general tiene un costo de $12.000  y la platea, $ 20.000.

Los árbitros Giannino, Di Marco (comisionado), Arcas y Joel Schernenco estuvieron en el primero.

Este partido lo dirigirán Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique, siendo comisionado Diego Kessler.

Y no podrá jugar Leonel Alemañy, suspendido con una fecha.

Zangla, Harina y Gentili, preocupados por Napostá.

En el primer juego fue realmente sorprendente la contundencia con la que se impuso el tricolor, ante un desdibujado Napostá: 95-53.

En consecuencia, será una verdadera prueba para Napostá recuperarse de semejante diferencia y demostrar que fue una mala noche, como en el caso de Bahiense no confundirse por el resultado del primer partido.

El tercero de la serie se jugará el próximo lunes.

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