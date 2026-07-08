Cambio de horario para el segundo partido final entre Bahiense del Norte y Napostá

Un particular espectador cruzó la cancha en el primer juego final. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El segundo punto de la serie final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, entre Bahiense del Norte y Napostá, se jugará mañana en el Osvaldo Casanova, mismo escenario donde se disputó el primero.

Lo que se modificará será el horario, ya que, aprovechando el feriado, se adelantará para las 20.

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Massa, Cappa, Pites y La Bella, de Bahiense B, bancando al finalista.

Hoy podrán adquirirse entradas en Salta 28, de 17 a 21, y mañana jueves, de 11 a 13 también en Bahiense, y desde las 19, en Santa Fe 51.

La general tiene un costo de $12.000 y la platea, $ 20.000.

Los árbitros Giannino, Di Marco (comisionado), Arcas y Joel Schernenco estuvieron en el primero.

Este partido lo dirigirán Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique, siendo comisionado Diego Kessler.

Y no podrá jugar Leonel Alemañy, suspendido con una fecha.

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Zangla, Harina y Gentili, preocupados por Napostá.

En el primer juego fue realmente sorprendente la contundencia con la que se impuso el tricolor, ante un desdibujado Napostá: 95-53.

En consecuencia, será una verdadera prueba para Napostá recuperarse de semejante diferencia y demostrar que fue una mala noche, como en el caso de Bahiense no confundirse por el resultado del primer partido.

El tercero de la serie se jugará el próximo lunes.