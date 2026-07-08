La primera prueba del Vasco Arruabarrena: Boca enfrenta a Athletico Paranaense en un amistoso en Salta

Boca continuará este miércoles con su preparación para el segundo semestre cuando enfrente a Athletico Paranaense en un amistoso de pretemporada que se disputará en Salta. Será la primera presentación formal del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que busca consolidar una idea de juego antes del inicio de la competencia oficial.

El encuentro se jugará este miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena y le permitirá al cuerpo técnico evaluar al equipo antes del primer compromiso oficial ante Sarmiento por los 16avos. de final de la Copa Argentina, el jueves 16 de julio.

El objetivo principal del amistoso será continuar con la puesta a punto física y futbolística del plantel, además de seguir observando a varios juveniles que comenzaron a tener protagonismo durante la pretemporada. Hasta el momento, Leandro Lozano es la única incorporación del mercado de pases y el club continúa a la espera de nuevas incorporaciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para este compromiso, Boca no contará con Leandro Paredes, quien se encuentra afectado por su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026. Además, Exequiel Zeballos podría quedar al margen del amistoso: el delantero no participó de los últimos ensayos futbolísticos y, según trascendió, habría manifestado su intención de salir del club en este mercado de pases.

Ahora, la intención del entrenador será comenzar a definir una base de cara al inicio de la temporada, aunque todavía continuará realizando pruebas en distintas posiciones.

Donde ver

El partido se disputará hoy, miércoles, desde las 21.00 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y contará con transmisión exclusiva de Disney+ Premium.

Posible formación de Boca

Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores. (TN)