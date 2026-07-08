A 15 años de la desaparición de María Cash, un caso que sigue sin respuestas

Este miércoles se cumplen 15 años de la desaparición de María Cash, un caso que sigue anclado y que la última novedad que tiene es la decisión de la Justicia de Salta en diciembre de 2025 de revocar el sobreseimiento de Héctor Romero, el camionero que vio por última vez con vida a la joven.

A comienzos de julio de 2011 la diseñadora emprendió un viaje hacia el norte del país, pero lo que parecía un atravesía para visitar a un amigo terminó en uno de los casos policiales que todavía estremece a la sociedad.

Cash fue vista por última vez el 8 de julio en la rotonda de Torzalito, General Güemes, en Salta, cuando subió al camión conducido por el acusado y desde entonces, su paradero permanece desconocido. Se supo que quería regresar a su casa, pero no tenía dinero para abordar un micro, por lo que ese deambuló por la ruta 9/34.

Durante años la causa estuvo trabada y pese a los rastrillajes hasta el momento no se pudo establecer qué pasó con la diseñadora. ¿Hay una red de trata?, ¿fue asesinada?, ¿la abusaron? Esas preguntas y otras más son las que todavía no se pueden responder con datos certeros.

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Cientos de declaraciones, peritajes y rastrillajes no permitieron saber hasta ahora qué pasó con María.

Recién en noviembre de 2024 se detuvo e imputó a Romero por el delito de homicidio calificado por alevosía. Para la fiscalía, la situación del camionero quedó comprometida debido a que durante la investigación dio tres versiones distintas del encuentro que tuvo con Cash.

Sin embargo, en mayo del año pasado fue sobreseído debido a que “no existen pruebas suficientes, elementos objetivos, ni evidencias, que permitan vincular de manera fehaciente al señor Romero con los hechos imputados.

La investigación fue rigurosa, imparcial y respetuosa del debido proceso, priorizando en todo momento la búsqueda de la verdad y la preservación de los derechos constitucionales de las partes involucradas”.

Meses después, en octubre de 2025, se realizó una audiencia donde la fiscalía solicitó la nulidad de sobreseimiento dictado contra Romero, planteo al que adhirió la querella. El 22 de diciembre del mismo año la Sala I de la Cámara Federal de Salta hizo lugar y revocó lo estableció y ordenó que continúen las pesquisas hasta que se esclarezca la hipótesis actual.

En marzo de 2026 la Cámara Federal de Casación Penal decidió rechazar el recurso de la defensa y de este modo la causa sigue activa, con cerca de 20 mil fojas.

Mientras las sospechas siguen latentes contra el camionero, se esperan posibles nuevas medidas probatorias y pericias con expertos que permitan esclarecer el caso. (NA)