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Panamericano de patín: medallas para Juanse Rodríguez, Juan Budassi y Lola Fernández

El certamen se desarrolló en Capital Federal hasta el último martes.

Lola, Juanse y Juan, en el podio

Una sensacional actuación tuvieron varios de los representantes locales y de la región en el Campeonato Panamericano de patinaje artístico que se llevó a cabo en la pista olímpica de Capital Federal.

Allí, Juan Budassi y Juan Segundo Rodríguez se consagraron campeones, mientras que Lola Fernández se quedó con la medalla de bronce, en las principales categorías competitivas.

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Budassi, bahiense y actualmente en el club San Francisco, finalizó en la primera colocación en la disciplina Solo Danza juvenil, totalizando 85.13 puntos por su desempeño en el Style Dance (36.67) y en el Free Dance (48.46). Por detrás del joven entrenado por Lorena Carinelli quedaron el chileno Alonso Canales y el brasileño Brayan Edipho Schmatz.

"Gracias a mis entrenadores, familia y amigos que me acompañan en los pasos que doy dentro y fuera de la pista. Con más fuerza para lo que se viene", exclamó.

Por su parte, Rodríguez, oriundo de Saavedra y representante del club El Nacional, se quedó con la competencia en la categoría Libre, sumando 194.22 puntos, y dejando atrás en el podio al brasileño Erik Leite (185.77) y al también argentino Franco Mastroiani (177.35). Juanse, pupilo de Gabriela Montecchiari, acumuló 68.71 puntos en el programa corto y 125.51 en el largo.

"La constancia y motivación permanente lo van llevando por un camino impresionante", destacó su entrenadora.

También de la mano de Montecchiari y de El Nacional llegó la lamadritense Fernández, bronce en Libre en su primer año como Senior (mayor). Lola fue calificada con 122.94 puntos (51.77 en el corto y 71.17 en el largo), quedando solo por debajo de la brasileña Laura Olympio (144.12) y de la argentina Valentina Longo (135.36).

"Medalla de bronce y por sobre todas las cosas un paso más recuperando la confianza. Lo que más me emociona es ver su capacidad de superación y a la vez, ver la cantidad de gente que se acerco a felicitar", dijo Montecchiari sobre la presentación de Lola.

La delegación incluyó también a Valentina Cocciarini (Bahiense del Norte), la dorreguense Tania de Marco y la pringlense Mía Gorriti.

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