Una familia bahiense necesitó un ingreso de $ 1.742.543 en junio para no ser considerada pobre

Una familia bahiense compuesta por dos adultos y dos menores en edad escolar necesitó un ingreso de $ 1.742.543 durante junio para no ser considerada pobre.

El dato surge de un nuevo informe del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA) respecto a los costos de la Canasta Básica Total, que tuvo un incremento mensual del 1,4 % y una variación interanual del 31,9 %.

En tanto, para no caer debajo de la línea de indigencia, la Canasta Básica Alimentaria para una familia de cuatro integrantes se estableció en $ 720.059, un 0,2 % por encima respecto a mayo.

Durante el período analizado, los aumentos más significativos se registraron en productos como el tomate (20,4 %), la lechuga (17,7 %), la manzana (8,2 %), las arvejas en lata (6,8 %), la papa (6,5 %) y el queso crema (6,3 %).

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También presentaron incrementos relevantes los jugos concentrados (5,8 %), la batata (5,5 %), el hueso con carne (5,1 %) y la cerveza (3,9 %), por citar algunos.

Por otra parte, se observaron descensos en diversos componentes de la CBA, destacándose las bajas en productos como la mandarina (-19,4 %), la paleta cocida (-16,9 %), la yerba (-9,4 %), la naranja (-9,4 %). También registraron caídas la manteca (-8,4 %), la cebolla (-8,1 %), la soda (-4,9 %), el tomate envasado (-4,8 %), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en electricidad (8,8 %), transporte urbano (6 %), ropa exterior para hombre (4,9 %), jabones de limpieza (4,8 %), servicios sanitarios, gas y otros combustibles (4,7 %).