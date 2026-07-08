La inflación de junio fue del 1,7 % en Bahía Blanca, según el CREEBBA

La inflación de junio en Bahía Blanca alcanzó el 1,7 %, de acuerdo a una medición realizada desde el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA). En mayo, la misma había sido del 2,1 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento del 15,4 % en lo que va de 2026 y alcanzó un interanual de 30,7 %.

La consultora destacó que durante junio el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, el cual registró un crecimiento del 5,3 % como consecuencia de incrementos en electricidad (8,8 %), materiales y mano de obra (5,3 %) y servicios sanitarios, gas y otros combustibles (4,7%), por citar los más relevantes.

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En segundo orden, Esparcimiento evidenció un crecimiento del 3,6 % explicado principalmente por alzas en hoteles y excursiones (11 %), transporte por turismo (9,5 %), revistas (9,1 %), cines y teatros (2,8 %), entre otros.

Educación se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,4 %, traccionado por incrementos en útiles escolares (4,4 %), educación formal (2,3 %) y otros servicios educativos (1,6 %).

Por último, Salud exhibió una variación del 2,1 %, ubicándose por encima del nivel general. Se destacan los servicios prepagos y auxiliares (2,6 %), elementos para primeros auxilios (2,4 %), medicamentos (2,2 %) y médicos y odontólogos (1,2 %), por citar los más relevantes.

Por su parte, Alimentos y bebidas, el capítulo de mayor ponderación, tuvo un incremento del 0,7 %, siendo los productos que más subieron el tomate (20,4 %), harina de maíz (11,1 %) y manzana (8,2%). Por otra parte, las principales bajas se presentaron en naranja y yerba (-9,4 % en ambos casos), y fideos secos (-7 %).