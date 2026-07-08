Anuncian una nueva edición de "Pichuco x Siempre", el homenaje a Aníbal Troilo

El ciclo cultural "Bahía Blanca No Olvida" anunció la realización de la 14ª edición de "Pichuco x Siempre", el tradicional homenaje dedicado al bandoneonista y director de orquesta Aníbal Troilo.

Las actividades tendrán lugar el viernes 10 y sábado 11 de julio en el Café Histórico (Avenida Colón 602), bajo la producción del gestor cultural José Valle.

"Troilo fue al tango, como bandoneonista, lo que Carlos Gardel representó para el canto", señaló Valle al presentar una nueva edición del encuentro. Además, recordó el vínculo del músico con Bahía Blanca a través del cantor bahiense Roberto Achával, quien integró la última formación de la orquesta de Troilo.

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Cronograma

Viernes 10 de julio – 21.30

Presentación de la cantante Nora Roca.

Acompañamiento del pianista Víctor Volpe.

Sábado 11 de julio – 20

Homenaje al bandoneonista bahiense Alberto Haedo.

Actuaciones de las cantantes Eve Wener y Luján Hernández.

Presentación del guitarrista Julio Marino.

Participación de la humorista Paola Marco.

Desde la organización informaron que las localidades son limitadas y que las reservas pueden realizarse al 291-6491449.