Hospitalizan a una familia por presunta inhalación de monóxido de carbono

Una pareja y sus dos hijos fueron trasladados al hospital Municipal.

Un matrimonio y sus dos hijos menores fueron derivados de urgencia esta madrugada al hospital Municipal, por presunta inhalación de monóxido de carbono en su domicilio de la zona de Vista Alegre.

La emergencia se originó sobre la 1.30 en Nicolás Pírez 2.440, cuando Víctor Alejandro Sepúlveda, de 31 años, llegó a dar aviso al 911 sobre la situación que vivía su familia.

El hombre llegó a relatar que se fueron a acostar con los calefactores encendidos -uno en cada habitación- y que, luego de un tiempo, comenzaron a sufrir malestar (dolor de cabeza, taquicardia y mareos) todos los integrantes del grupo, incluyendo a su mujer, Estefanía Lobos (33), su hija de 11 y su hijo de 10.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una vez que llegó la ambulancia a la emergencia, trasladó a la familia preventivamente al hospital Municipal. En principio ninguno de los cuadros sería de gravedad.

"Está toda la familia en la guardia. Los dos adultos se van de alta esta mañana y los dos menores quedarán en observación 24 horas. Lo que se hizo fue darles oxígeno y también los trataron en la cámara hiperbárica", explicaron fuentes sanitarias.

En el caso tomó intervención la comisaría Quinta, por razones de jurisdicción, y la UFIJ Nº 2.