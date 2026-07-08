Francia superó a la Argentina y lidera el ranking FIFA antes de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia superó a la Selección argentina y pasó a liderar el ranking FIFA en vivo, en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026, de acuerdo con la clasificación actualizada que proyecta la próxima publicación oficial del listado.

El equipo francés quedó en el primer lugar con 1.925,86 puntos, por encima de Argentina, que aparece segunda con 1.913,71, y de España, que completa el podio con 1.912,34, según la tabla en vivo del sitio especializado Football Ranking a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

De esta manera, Francia trepó dos posiciones respecto del registro anterior, en el que figuraba tercera, mientras que la albiceleste bajó un puesto pese a continuar en carrera en la Copa del Mundo.

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El salto del conjunto europeo se explica por su campaña mundialista y los puntos acumulados en los últimos encuentros, en los que logró avanzar hasta los cuartos de final y reforzar su posición en la elite del fútbol internacional.

Argentina, que llegó al Mundial como líder del ranking tras recuperar el primer puesto en junio, quedó ahora apenas por encima de España en una clasificación muy ajustada entre los tres principales seleccionados del mundo.

De todos modos, FIFA mantiene como última actualización oficial publicada la del 11 de junio y tiene prevista la próxima para el 20 de julio, un día después de la final del Mundial, por lo que la tabla actual funciona como referencia en vivo de cara al cierre del torneo.

Así, antes de los cuartos de final, Francia aparece como nuevo líder virtual del ranking, Argentina como escolta y España en el tercer lugar.