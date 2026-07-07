Por qué el COI levantó provisionalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El Comité Olímpico Internacional levantó provisionalmente este martes la suspensión del Comité Olímpico Ruso, lo que supone un paso importante hacia la reintegración de Rusia en el ámbito olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, su Comité fue suspendido en octubre de 2023 por reconocer a los consejos olímpicos regionales en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia: Luhansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

En concreto, tras el inicio del periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina 2028, y ante la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a estas competiciones para todos los atletas, el COI decidió que las condiciones de participación recomendadas para las Federaciones Internacionales y los organizadores de eventos deportivos internacionales, vigentes el 28 de febrero de 2022 y el 28 de marzo de 2023, en lo que respecta a los atletas y equipos rusos, incluidas las medidas de protección, ya no son aplicables.

Asimismo, el Comité Olímpico Ruso debe garantizar que la selección de sus atletas para los Juegos Olímpicos se base no solo en su rendimiento deportivo, sino también en su capacidad para servir de ejemplo, respetando, defendiendo y promoviendo una sociedad pacífica a través del deporte, tal como se establece en la Carta Olímpica. Además, los atletas rusos que regresen a la competición internacional deberán formar parte de un programa nacional antidopaje.

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La decisión de organizar eventos y competiciones deportivas en Rusia, invitar a funcionarios del gobierno o del Estado ruso a dichas competiciones, o permitir la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos rusos, quedará a discreción de cada federación internacional y organizador de eventos deportivos internacionales, y debe reflejar la situación de sus federaciones nacionales.

En este sentido, el COI no organizará eventos en Rusia ni invitará a funcionarios del gobierno o del Estado ruso a sus eventos. Y tomará más adelante una decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos.

Allí es importante aclarar que justo una semana atrás, la World Athletics, el ente que rige el atletismo a nivel internacional, comunicó que su Consejo reafirmó la decisión adoptada en marzo de 2022, revisada en 2023 y 2025 y debatida nuevamente en marzo de 2026, de excluir a los atletas, oficiales y personal de apoyo rusos y bielorrusos de las competiciones internacionales.

"La decisión original se mantiene respecto a las sanciones que protegen la integridad y la imparcialidad de nuestras competiciones, dado que no se ha materializado ningún avance tangible hacia las negociaciones de paz", señaló el presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe.

En cuanto a la postura del COI, el ente se encargó de comunicar que no cambió y que "concena enérgicamente" la invasión. "El COI condena las guerras, los conflictos armados y la violencia que causan sufrimiento humano dondequiera que ocurran. En un momento de creciente inestabilidad y división en todo el mundo, el COI mantiene su compromiso de promover la paz a través del deporte entre los pueblos y las naciones", aclaró.

Su presidenta, la zimbabuense Kirsty Coventry, declaró que "no aprobamos ninguna guerra, incluida esta. Seguiremos apoyando a Ucrania como lo hemos hecho desde que comenzó. Pero no creo que los atletas deban pagar las consecuencias".

Durante este período, un puñado de rusos y bielurrusos han participado de eventos del ciclo olímpico como Atletas Neutrales Individuales, incluyendo los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Destaca el COI que salvo raras excepciones, los ANI han participado sin incidentes, ni dentro ni fuera del terreno de juego.