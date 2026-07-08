La reacción de los diarios de Egipto tras la eliminación ante la Selección argentina

Los diarios de Egipto reflejaron con una mezcla de orgullo, decepción y críticas arbitrales la eliminación de su Selección ante Argentina, luego de la derrota 3 a 2 en Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026.

La cobertura online de los medios egipcios fue cambiando durante el partido: pasaron del éxtasis por el inesperado 2 a 0 parcial en el primer tiempo a la desazón por la remontada argentina, que dejó afuera al equipo africano en su primera participación histórica en una fase eliminatoria mundialista.

En líneas generales, los medios coincidieron en remarcar que “los Faraones hicieron historia” con su clasificación a octavos, aunque lamentaron la ventaja desperdiciada ante el vigente campeón del mundo.

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Al Ahram

El tradicional diario Al Ahram, fundado en 1876, tituló: “Egipto desperdicia una ventaja de dos goles, pierde 3-2 ante Argentina y queda eliminado del Mundial”, en una síntesis del golpe que significó la remontada albiceleste.

El diario estatal Noticias de la República había destacado en el entretiempo la actuación del arquero Mostafa Shobeir, con un título centrado en su rendimiento y en la ventaja egipcia ante Argentina, pero luego debió modificar el tono de la cobertura tras la derrota.

Al Masry Al Youm

Por su parte, Al Masry Al Youm habló de una “actuación brillante y decisiones arbitrales polémicas”, al señalar que Egipto se despidió del Mundial después de un “partido maratónico” frente a los campeones del mundo.

Uno de los nombres más mencionados fue justamente Mostafa Shobeir, quien recibió elogios por haberle atajado un penal a Lionel Messi, una acción que los medios egipcios presentaron como una de las grandes imágenes de la noche.

Daily News Egypt

El Daily News Egypt eligió un tono más emotivo y tituló “Cabezas en alto, Egipto”, al remarcar que, pese a la eliminación, el seleccionado africano escribió una página importante de su historia mundialista.

Séptimo Día

En tanto, el diario Séptimo Día ponderó la actuación táctica del equipo y sostuvo que los “Faraones” exhibieron una capacidad heroica y una disciplina que complicó seriamente a Argentina durante gran parte del encuentro.

Masrawy

También hubo lugar para las repercusiones políticas: el sitio Masrawy destacó el mensaje del presidente Abdel Fattah al-Sisi, quien les agradeció a los jugadores por una actuación que calificó como honorable.

Así, entre el lamento por la ventaja desperdiciada, los elogios por haber puesto contra las cuerdas a Argentina y los cuestionamientos al arbitraje, la prensa egipcia despidió a su Selección con orgullo, pero también con la sensación de haber estado muy cerca de una hazaña histórica.