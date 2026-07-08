Un ritondista es el nuevo jefe regional de Anses

Un integrante del Pro en Bahía Blanca, el abogado Tomás Peyrano, asumirá hoy como nuevo director regional de Anses en reemplazo de Ingrid Czerniecki, quien había llegado a ese puesto de la mano de La Libertad Avanza.

Peyrano, de 37 años, forma parte del espacio amarillo que se referencia a nivel nacional con el diputado y exministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo.

LLA y el Pro llevaron adelante un acuerdo electoral en 2025 pero luego se produjeron diferentes tironeos entre las cúpulas, por ejemplo con cruces entre Javier Milei y Mauricio Macri, aunque nunca se rompió del todo la alianza.

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De hecho, varios de los principales dirigentes de ambos partidos proyectan un nuevo acuerdo de cara a los comicios ejecutivos del año próximo tanto a nivel nacional como en suelo bonaerense.

En nuestra ciudad, después del triunfo violeta en las legislativas del año pasado, en el Concejo Deliberante ambos partidos armaron bloques por separado. Los amarillos Gisela Caputo y Emiliano Alvarez Porte tomaron un camino distinto a los libertarios e incluso la primera accedió a la presidencia del Concejo desplazando al libermanista Mauro Reyes.

Ahora, la designación de Peyrano en Anses es celebrada por los máximos exponentes del ritondismo a nivel local, Caputo y Alvarez Porte.

Desde el área de Prensa de ese espacio se explicó que el flamante funcionario "cuenta con el tramo de formación pedagógica docente realizado, formación en mediación de la Provincia de Buenos Aires y actualmente se encuentra cursando una especialización vinculada al área penal".

Agregaron que "su recorrido combina formación profesional, vocación de servicio y herramientas vinculadas al diálogo, la resolución de conflictos y el acompañamiento de las personas".

Y concluyeron: "La incorporación de Peyrano también representa una señal de confianza en el trabajo político y territorial que el Pro viene desarrollando en Bahía Blanca, con dirigentes y equipos formados, experiencia de gestión y vocación de asumir responsabilidades".