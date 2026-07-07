San Lorenzo no dejó pasar la oportunidad y se adelantó en la final de la LBB Plata

Dos por uno hacen entre Fuentes y Coria a Manuel Ayala. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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San Lorenzo se quedó con la victoria frente a Sportivo Bahiense, 71 a 66, en el inicio de la serie final, correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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La tensión lógica de una final combinada con bajos porcentajes dieron como resultado un trámite de escaso vuelo y que recién sobre el final empezó a tener clima de definición.

Además de lo que deberán mejorar los dos desde el juego, también sería conveniente a partir del próximo partidos que jueguen con camisetas de diferentes tonos, porque realmente costaba diferenciarlos.

Desde el juego, Sportivo de movida mostró algo más de recursos, intentando hacer correr las ofensivas o tomando el rompimiento como opción.

San Lorenzo apostó demasiado fuerte a Joaquín Coria y no generó más juego, por lo tanto cada vez que el interno intentó jugar rápidamente lo doblaron y hasta triplicaron.

El juego careció de fluidez, no terminaron de soltarse y un par de triples de Lautaro Fernetich le dieron un toque diferente al local, para terminar 18-16 el primer cuarto.

Con poco goleo y sin cambiar demasiado la dinámica del juego, San Lorenzo encontró algo más de respuestas en el recambio y con parcial de 8-2 escapó 26-20.

De todos modos, el 12-6 con el que cerraron el cuarto (28-24) sintetizó lo poco que se vio en esa primera mitad.

Y los números así lo reflejaron: San Lorenzo metió en el primer tiempo 3-16 en t3, 9-23 en t2 y 1-4 en t1, mientras que el tricolor terminó con 2-8 en t3, 7-20 en t2 y 4-12 en t1.

El complemento lo inició mejor San Lorenzo.

Matute Martínez sacó de circuito ofensivo a Gonzalo Martínez y Sportivo careció de juego, tomando tiros de poco porcentaje o forzando abajo.

Además, el local encontró el tiro más limpio de Coria, sumados a un par de lanzamientos triples de Matute y Ramiro Aguirre, para establecer 13 de luz en 6 minutos: 44-31.

La visita no tenía respuestas y se plantó en zona, a la que Aguirre respondió con un triple, pudiendo mantener la distancia en el marcador, para entrar arriba a los últimos 10 minutos 15 arriba: 52-37, la máxima hasta ahí.

Y rápidamente la amplió a 54-37.

De todos modos, Sportivo salió del pozo con un triple de Thiago Boubeé y otro de Agustín Amore, que le permitieron reaccionar, más allá de seguir 11 abajo.

El equipo que orienta Miguel Loffredo se fue animando, Amore tomó mayor protagonismo ofensivo y la visita metió un parcial de 8-0 alentador: 54-45.

Así y todo, la poca claridad del tricolor le impidió aprovechar las posibilidades que le fue otorgando San Lorenzo, en un trámite desprolijo y plagado de errores.

Aunque la salida por faltas de Coria, la referencia interna de Sanlo (terminó con 18 puntos y 15 rebotes), restando 4 minutos, sumado a una defensa más firme lo mantuvo con vida a Sportivo, que se puso a 7 (64-57), con 3 minutos por delante.

En un trámite de ida y vuelta y mientras Gerónimo Stach empujaba para Sportivo, con 1m20 Matute clavó un triple que pareció demoledor: 69-59.

Y aún así, Sportivo no se rindió. Mateo Boccatonda y Stach anotaron para recortar a 5, Matute fue a la línea y dejó a 6 a Sanlo, que volvieron a ser de 4 con otros dos libres de Stach, a falta de 16 segundos.

Claro que a esta altura el tiempo jugaba a favor y la visita se veía obligada a cortar con falta.

Por eso mandaron a la línea a Fernetich, metió 1 de 2 (71-66) con 13 segundos y si los 5 puntos parecían mucho para recortarlos, definitivamente fue imposible para la visita con un robó de De Pástena a Stach en mitad de cancha.

Esa fue la última situación, pero antes San Lorenzo había hecho mayores méritos para quedarse con la victoria.

La síntesis:

San Lorenzo (71): R. Aguirre (13), M. Martínez (9), L. Fernetich (13), J.I. De Pastena (5), J. Coria (18), fi; J.P. Fuentes (4), N. Herbik (5), F. Mariezcurrena (2), N. Diez (2) y S. Seewald. DT: Nicolás Becchina.

Sportivo Bahiense (66): M. Boccatonda (9), G. Martínez (8), U. Montes (9), E. Miguel, M. Ayala (6), fi; A. Amore (9), J. Tuero, G. Stach (22), T. Boubbe (3) y S. Sosa. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: San Lorenzo, 16-18; 28-24 y 52-37.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Marcelo Gordillo.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: San Lorenzo, 1-0.