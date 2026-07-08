Detuvieron a un hombre por intentar robar una mochila en la Terminal

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles, acusado de sustraer una mochila del interior de la Terminal de Ómnibus. Además, al momento de su detención, la Policía le secuestró un envoltorio de cocaína.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las tres de la madrugada en la intersección de Pesquero Narwal y Brown, donde personal de la Policía Local interceptó a Diego Maximiliano Cardozo de 29 años, señalado como el autor del robo.

Según la investigación, el sospechoso había sustraído una mochila con pertenencias y documentación de Roberto Oscar Álvarez (73), quien se encontraba en el lugar.

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Durante la requisa, los efectivos hallaron entre las prendas del aprehendido un envoltorio de nylon con cocaína, por lo que también se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

El acusado fue trasladado a la Comisaría Cuarta junto con los elementos secuestrados. Intervienen las UFIJ N.º 15 y N.º 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.