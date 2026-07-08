Senior liguista: Comercial y Pacífico de Cabildo avanzaron a semifinales
El portuario venció a San Francisco 3 a 1 y el cabildense a Sansinena 4 a 1.
Comercial y Pacífico de Cabildo se instalaron en la semis del torneo Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.
El elenco portuario superó a San Francisco 3 a 1.
Sebastián Racchi, Emanuel Yhitz y Maximiliano Casas anotaron para el ganador, mientras que Juan Pérez marcó para el Santo.
Por su parte, Pacífico de Cabildo goleó a Sansinena 4 a 1 y también avanzó de fase.
Fabián Soto (2), Leandro Duelle y Esteban Angelini facturaron para el conjunto que conduce Emanuel Florín. Cristian González anotó para el elenco de Cerri.
En semis cruzarán Bella Vista-Pacífico de Cabildo y Sporting-Comercial.