Senior liguista: Comercial y Pacífico de Cabildo avanzaron a semifinales

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Comercial y Pacífico de Cabildo se instalaron en la semis del torneo Apertura "Cristian Bérgamo" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El elenco portuario superó a San Francisco 3 a 1.

Sebastián Racchi, Emanuel Yhitz y Maximiliano Casas anotaron para el ganador, mientras que Juan Pérez marcó para el Santo.

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Por su parte, Pacífico de Cabildo goleó a Sansinena 4 a 1 y también avanzó de fase.

Fabián Soto (2), Leandro Duelle y Esteban Angelini facturaron para el conjunto que conduce Emanuel Florín. Cristian González anotó para el elenco de Cerri.

En semis cruzarán Bella Vista-Pacífico de Cabildo y Sporting-Comercial.