Apertura liguista: las finales de los playoffs irán en distintos días

Entre sábado y domingo se jugarán las finales de los playoffs en el certamen Apertura de la Liga del Sur.

El choque entre Comercial-Tiro Federal se jugará en el Puerto el sábado, desde las 15.

El conjunto de Martín Gatti --viene de dejar en el camino a Sansinena por penales-- se quedó con la ventaja deportiva y de ganar se quedará con el primer tramo.

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Si gana el aurivioleta de la dupla Gigliotti-Sardi --que goleó a Rosario 4 a 0-- será necesario otro cotejo en el mismo escenario.

En la elite, Huracán y Liniers chocarán el domingo a las 15, en cancha de Sansinena.

El Globo --viene de ganarle 1 a 0 a Villa Mitre-- será el dueño del primer tramo si gana en los 90 o en los penales.

Si el que se impone es el chivo --superó por penales a Bella Vista-- será necesario otro cotejo extra.

En ambos cotejos, en caso de paridad en el tiempo regular, se ejecutarán penales.