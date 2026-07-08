¿En Bahía, Toro? Lautaro habló sobre su "bicicletita": "A los 12 años fue la última vez que la hice", bromeó

Lautaro Martínez tuvo un gran ingreso ayer, en el épico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto, por 3 a 2, en los octavos de final del Mundial 2026.

Además de la gran asistencia del Toro para que Enzo Fernández marque el tercer tanto a los 92 minutos, el bahiense también fue protagonista de una jugada clave, cuando aguantó la pelota en un rincón para ganar tiempo en el cierre del encuentro disputado en Atlanta.

Antes, además, tiró una "bicicleta" para esperar a la marca y proteger la pelota.

"¿La bicicletita? A los 12 años fue la última vez que la hice", bromeó el Toro en AFA Estudio.

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No obstante, enseguida avisó que fue un recurso más del juego.

"Había que tenerla, no es para cargar a nadie. Tenía que salir el equipo y por suerte se pudo ganar, se pudo revertir un 2 a 0 que era muy difícil, más en esta instancia y ante un rival muy difícil", agregó el bahiense.

"Una vez más este equipo dio muestra de carácter y eso es fundamental", remarcó Lautaro.

*La nota

*La jugada