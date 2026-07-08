Zverev completó en Wimbledon el pleno de semifinales en Grand Slam

Una de las asignaturas pendientes de Alexander Zverev en los Grand Slam era mejorar su techo en Wimbledon. El alemán no había logrado meterse entre los cuatro mejores en el All England Club hasta esta edición, donde consiguió completar el pleno de clasificaciones a la ‘Final Four’ en todos los torneos de esta categoría.

Por lo tanto, el viernes cruzará ante Arthur Fery, mientras que Sinner se topará com Djokovic.

El segundo favorito en Londres no sólo mejoró la cuarta ronda —su resultado más destacado en Wimbledon en 2017, 2021, 2024— sino que este miércoles cerró su pase entre los cuatro mejores, después de cortar una racha de siete derrotas consecutivas frente a Taylor Fritz.

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El alemán se impuso por 6-4, 6-4, 6-2, en la Court No. 1, en una hora y 59 minutos, igualando a Novak Djokovic, Marin Cilic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, como los únicos activos que llegaron a semifinales en todos los Grand Slam.

“Espero jugar dos partidos más acá”, confesó Zverev con una sonrisa.

“Pero por ahora, estoy muy contento de estar en semifinales, especialmente contra Taylor, al que no había podido ganarle en los últimos dos años. Me había derrotado durante dos años seguidos… Jugué un partido fantástico y estoy muy feliz de estar en semifinales”, resaltó.

Después de estrenar su palmarés en los Grand Slam hace apenas un mes en Roland Garros, el No. 3 del PIF ATP Rankings sigue ampliando su racha de imbatibilidad en estos torneos, con un índice de victorias y derrotas Infosys ATP de 12-0 desde que inició su camino a la corona en París.

Y estos números le servieron para asegurar su pase a la 12º semifinal de su carrera en un ‘major’, una cifra que en activo sólo mejora Novak Djokovic (55). (ATP).