Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1515.00 para la venta y de $1.465,00 para la compra en Bahía Blanca, registrando una variación de +2,61% en lo que va de julio.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.535,00 (+0,30%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.520,00 (+0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.530,18 (-0,07%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.578,73 (+0,09%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 410 puntos básicos (+1,70%).