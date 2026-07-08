Fin de semana XXL: cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante este jueves y viernes

La Municipalidad informó que este jueves y viernes, con motivo del feriado nacional por el 210º aniversario de la Independencia Nacional,y del día no laborable con fines turísticos, los servicios comunales funcionarán con el siguiente esquema:

Transporte público de pasajeros: el jueves transitará con frecuencias de domingo, y el viernes, con horarios de sábado. Para más detalles, se puede consultar en la web gpsbahia.com.ar

Recolección de residuos: se brindará con normalidad, conforme al cronograma establecido.

Hospital Municipal: de 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

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Cementerio: la administración brindará atención al público de 7 a 12, en tanto que el horario de visita será el habitual, de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal, por calle Lejarraga, así como el secundario, en Sarratea y Abad.

Estacionamiento medido y pago: se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales: sin atención al público.