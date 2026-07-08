Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

Fin de semana XXL: cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante este jueves y viernes

La comuna detalló cuál será la disposición de los servicios locales durante el 9 y 10 de julio.

Archivo La Nueva.

La Municipalidad informó que este jueves y viernes, con motivo del feriado nacional por el 210º aniversario de la Independencia Nacional,y del día no laborable con fines turísticos, los servicios comunales funcionarán con el siguiente esquema:

Transporte público de pasajeros: el jueves transitará con frecuencias de domingo, y el viernes, con horarios de sábado. Para más detalles, se puede consultar en la web gpsbahia.com.ar

Noticias Relacionadas

Recolección de residuos: se brindará con normalidad, conforme al cronograma establecido.

Hospital Municipal: de 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio: la administración brindará atención al público de 7 a 12, en tanto que el horario de visita será el habitual, de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal, por calle Lejarraga, así como el secundario, en Sarratea y Abad.

Estacionamiento medido y pago: se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales: sin atención al público.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Sociedad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE