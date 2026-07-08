Parada de la unidad 04 en refinería Ricardo Elicabe

Desde la Refinería Ricardo Elicabe se comunicó que a partir de las 12 horas de hoy se iniciaron las maniobras de parada no programada de la Unidad 04 en su complejo industrial, las que demandarán unas 48 horas aproximadamente.

Como consecuencia de las maniobras de los procesos de parada, se advirtió desde la empresa, pueden producirse momentos de luminosidad en antorcha y eventual aumento de vapor en el conducto de la unidad, "lo cual no representa riesgo alguno para el medio ambiente ni la población".

En un comunicado, se agregó: "Como es práctica usual en estas circunstancias, tomaremos todas las medidas para minimizar estos efectos".

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Se ha informado a las autoridades de aplicación correspondiente.