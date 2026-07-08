Todo listo para el desfile del 9 de Julio en Bahía Blanca

En el Salón Héroes de Malvinas, el intendente municipal Federico Susbielles brindó los detalles del desfile del 9 de Julio día de la independencia de la República Argentina.

"Sabemos que es una fecha muy esperada por nuestra comunidad. El año pasado tuvimos circunstancias climáticas que no nos permitieron realizarlo. Claro está, que es una gran oportunidad para muchas instituciones de la ciudad que se han inscripto y tenemos récord absoluto en este sentido con 156 instituciones de Bahía Blanca que van a ser parte de este desfile", indicó Susbielles.

El titular del ejecutivo local remarcó la importancia de poder agradecer a todas las instituciones que participaron de manera directa ayudando a la comunidad durante la trágica inundación del 2025: "Va a ser un momento propicio para poder agradecer a muchos que han brindado un gran servicio en momentos muy complejos de la ciudad. tanto el Ejército como la Armada estarán presentes en el desfile, además de todas las fuerzas de seguridad, gente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuerpos de bomberos, voluntarios, gente que ha estado al lado de nuestra comunidad y con nuestros vecinos aparte de reafirmar este sentimiento de unidad nacional, de lo que significa el Día de la Independencia Argentina, también se va a poder agradecer a gente que ha hecho tanto por la ciudad", remarcó.

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Desde este miércoles se interrumpirá el tránsito en Alem y Sarmiento, ya que se realizarán las tareas de colocación del palco principal y en en las primeras horas del 9 de Julio, se cortará la circulación desde el Teatro Municipal hasta el Parque de Mayo.

"Está previsto sobre las 9 horas hacer el Tedeum en la Catedral, y el desfile va a iniciar sobre las 11 horas. Aparte del formato tradicional, se han dispuesto puestos de atención sanitaria, baños químicos, un operativo de desconcentración y el Ejército va a estar con el tradicional chocolate caliente, también vamos a estar disfrutando de un pericón nacional especial, gracias a la participación de 34 peñas folclóricas de la ciudad y escuelas, conformando casi mil metros de este baile tradicional con el fin de reafirmar el sentimiento de unidad nacional, tan necesaria para los tiempos que corren", indicó el intendente.

Desde la Armada, el Contralmirante José Alberto Martí Garro sostuvo que es importante para la institución participar de un evento tan tradicional para la ciudad: "Para nosotros es siempre un honor y un orgullo poder desfilar ante la ciudadanía y que conozcan nuestros medios y nuestra gente. Vamos a traer al personal de la flota, de la Infantería de Marina, de la Aviación Naval de Puerto Belgrano, participará el Servicio de Salvamento de la Armada, que ha sido uno de los que ha estado muy presente con el achique de subsuelos y demás y vamos a tener los vehículos anfibios de la Infantería Marina que estuvieron trabajando duramente en Ingeniero White el año pasado y vamos a contar con la participación del personal de la Brigada de Infantería Marina y de parte de la agrupación de Perros de Guerra que está siendo desplegada en Venezuela en este momento", remarcó.

Por otra parte, el Comandante de la Tercera División de Ejército, General de Brigada Eduardo Maldonado indicó: "Para nosotros es importante integrarnos, participar con la comunidad en esta celebración de la Independencia. Para ello, vamos a desplegar gran cantidad de efectivos destinados en Bahía Blanca, sea del Comando de Comunicaciones y también tropas de operaciones especiales junto a la Compañía de Comandos 603 que van a desfilar con todo su equipamiento".

"Además, traemos tres tanques argentinos medianos de la ciudad que tiene asiento en Olavarría y también muchos medios de apoyo que participaron el año pasado en apoyo a las inundaciones y que van a estar arribando desde Pigüé. Además traeremos camiones logísticos y de Comando y Control que también brindaron apoyo".

Por último, se refirió a la participación de las bandas militares y el tradicional chocolate caliente que se estará repartiendo en sectores cercanos al palco: "Las bandas militares de la Armada y del Ejército también van a estar para acompañar el desfile, no solo de la parte militar, sino también de las instituciones civiles. Y como dijo el señor Intendente, también va a haber tres puestos para repartir chocolate aproximadamente a partir de las 10 de la mañana, en lugares de tres esquinas próximas al palco hacia Alem para el lado del Parque", finalizó.