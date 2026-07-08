Abuso en el centro: el detenido declaró y dijo que es inocente

El sujeto acusado de ser el autor de una violación ocurrida semanas atrás en el centro de Bahía Blanca declaró y dijo que es inocente.

Se trata de Maximiliano Ortiz, de 29 años, quien en las últimas horas, por orden del Juzgado de Garantías Nº 3, fue arrestado en la primera cuadra de la avenida Colón por efectivos de la DDI.

El imputado fue indagado por el fiscal de la UFIJ Nº 4, Diego Torres, y negó que haya habido cualquier tipo de encuentro sexual con la víctima.

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Recordamos que el hecho investigado habría ocurrido el pasado miércoles 10, entre dos personas que se encuentran en situación de calle.

Ese día, el denunciante, de 23 años, señaló haber sido atacado y abusado sexualmente en la vía pública "por un conocido del sector".

"Sostuvo que ese presunto encuentro sexual no existió, ni en forma violenta ni de manera consentida", comentó una fuente judicial.

Allegados a la investigación sostuvieron que de todas maneras la versión del damnificado "es muy creíble" y que existen testigos de diferentes situaciones, además de evidencia científica (lesiones en el cuerpo de la víctima).

Ahora, luego de desarrollarse la audiencia indagatoria, el Ministerio Público tiene un plazo máximo de un mes para solicitar la prisión preventiva del imputado.