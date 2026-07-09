"La mano en la trampa", para Amantes Del Cine, versión online



La propuesta del Ciclo Los Amantes del Cine inicia con una doble propuesta: un libro y dos films. El libro es "La gloria" de Javier Torre, hijo del gran Maestro argentino

Leopoldo Torre Nilsson y nieto de otro grande de inicios del cine argentino: Leopoldo Torre Ríos. Javier Torre a su vez es Director y realizó entre otros de 'Fiebre amarilla (1983) y 'Juguete Rabioso' (1998).

'La gloria' es una novela biográfica que incorpora también ficción en algunos pasajes, que cuenta de la presentación de dos films hablados en español candidatos a Palma De Oro en el Festival de Cannes de 1961: 'La mano en la trampa' de L. Torre Nilsson y 'Viridiana' de Luis Buñuel que, además, coinciden en el contar a Paco Rabal en el reparto. Torre Nilsson ganaría el Gran Premio De La Critica Internacional y Buñuel la Palma De Oro (compartida con 'Une aussi longe absence', de Henri Colpi).

'La gloria' está editado por Corregidor en 2020 y puede encontrarse en librerías o en la Biblioteca Rivadavia. Es un vibrante relato en el que Javier Torre cuenta la génesis del proceso de ambas que cautivará sobremanera al amante del cine.

Como parte de la propuesta ofrecemos ver on-line aquí mismo ( Agenda Cultural de Bahía Blanca - Inicio ) los films. En primera entrega, esta semana ofrecemos 'La mano en la trampa', basada en la novela homónima de Beatriz Guido, con guion de ella misma y Torre Nilsson con Ricardo Muños Suay y Ricardo Luna. La fotografía (merecería un capítulo aparte) es de Alberto Etchebehere.En su trama dos mujeres (Berta Ortegosa e Hilda Suárez) viven en una casona, en cuyo cuarto superior tienen encerrado a "un opa", un descendiente deforme. Durante las vacaciones escolares, llegará de visita Laura (Elsa Daniel), hija de una de las mujeres, quien, envuelta en una atmósfera oscura por ese ser misterioso y vedado que está en "el cuarto de arriba" resuelve investigar instigada por un joven mecánico (Leonardo Fabio) involucrando al rico del pueblo (Paco Rabal).

"El perfecto sentido del tempo cinematográfico, el dominio del lenguaje, la justeza de los encuadres, y el abandono de ciertos regodeos estéticos con la cámara, sumados a la excelente dirección de actores, demostraron una madurez expresiva solo comparable a la de los más grandes creadores de la cinematografía mundial". (Los films de Leopoldo Torre Nilsson, de Jorge Abel Martín (Ed. Corregidor, 1980).-Gran Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes 1961.-Premio al Mejor Director en el Festival Santa Margherita (Italia) 1961.-Presentada en el London Film Festival 1961.-Ganadora del Trofeo León Moussinac (Francia) 1961.