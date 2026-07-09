Fausto Ruesga continuará remando en la Liga Nacional

El bahiense Fausto Ruesga jugará en Regatas Corrientes la próxima temporada de la Liga Nacional.

El alero, de 25 años, tras disputar la primera parte del último torneo local en Olimpo, emigró a Quimsa, equipo que perdió la final ante Gimnasia (Comodoro).

Ruesga jugó 33 partidos, promediando 4,6 puntos y 2,2 rebotes en 12,5 minutos.

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Fausto hizo su debut en la elite jugando por Bahía Basket y saltó a España, integrando planteles de Andorra en la ACB, además de Melilla y Bahía San Agustín en LEB Oro, y CB Benicarló en la LEB Plata, donde jugó entre 2022 y 2025.

Por el momento, el equipo que dirigirá Martín Villagrán cuenta, además del bahiense, con Sebastián Orresta, Exequiel Lezcano (U21), Francisco Farabello, Francisco Ferraro (U23), Viktor Bender (U21), Iván Gramajo e Ignacio Ortega (U23).

Además, los correntinos sumarían a José Montero como refuerzo y buscan un 4 y un 5 extranjeros.