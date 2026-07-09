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Sanción a los agresores del árbitro: multa económica, seis años sin entrar a una cancha y hacer el curso de violencia

Los responsables fueron el padre y el abuelo de un jugador U17 B de Velocidad y Resistencia.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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El Tribunal de Penas de la Asociación Bahiense de Básquetbol se expidió con una sanción ejemplificadora para los responsables de agredir al árbitro Juan Ignacio Farroni, identificados como Jorge Luis Esperguin y Luis Fernando Esperguin, padre y abuelo, respectivamente, de un jugador de Velocidad y Resistencia.

El hecho se produjo el sábado 27 de junio, durante el partido de U17 B, cuando el azulgrana visitó a Sportivo Bahiense.

El club Velocidad presentó en tiempo y forma el correspondiente descargo, reconociendo los hechos informados y deslindando responsabilidad por los sucesos violentos acaecidos, imputando los mismos directamente a los simpatizantes denunciados.

En consecuencia, el TdP resolvió:

Primero: sancionar a Jorge Esperguin y Luis Esperguin con la pena de suspensión por 6 años, incluyendo la sanción aplicada la prohibición de espectar por dicho plazo todos los encuentros organizados por la ABB, la FBB y la CABB.

Segundo: imponer Jorge Esperguin y Luis Esperguin la pena de multa accesoria de 35 AJC.

Tercero: de conformidad a lo previsto en el capítulo sexto del Código de Penas de la CAB, Jorge Esperguin y Luis Esperguin deberán acreditar la realización del curso de violencia cero dictado por la Confederación Argentina de Básquetbol mediante el respectivo certificado expedido por dicha entidad.

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