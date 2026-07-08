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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 9 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 9 de julio una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo, con viento leve del sudeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo se presentará frío, nuboso y húmedo, con ocasionales precipitaciones y viento leve del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, en tanto, se presentará fría y nubosa, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 8 grados.

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