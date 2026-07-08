Leandro Ginóbili quedó más cerca del juicio: rechazan su sobreseimiento

Leandro Ginóbili quedó más cerca del juicio en la causa por el fallecimiento de 13 personas en el club Bahiense del Norte, tras la caída de un muro en medio del temporal de fines de 2023.

Es que el Juzgado de Garantías N° 1 rechazó el sobreseimiento del dirigente de la entidad deportiva -por existencia de dudas que deben resolverse en el debate oral-, planteado por la defensa, a cargo del abogado Sebastián Cuevas.

La causa, técnicamente, todavía no fue elevada a juicio porque Cuevas apelará la decisión ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca.

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Junto con Ginóbili también deben responder Laura Fabiana Soberon, jefa del departamento Habilitaciones del municipio, y el ingeniero Pablo Ascolani, quien habría presentado informes favorables sobre la deficiente estructura que se derrumbó en medio del temporal.

Pablo Ascolani

Los dos hombres están acusados del delito de estrago culposo seguido de muerte y lesiones culposas agravadas por la pluralidad de víctimas, mientras que la mujer, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De forma paralela se instruye otra causa, como desprendimiento de la principal, que investiga un presunto entramado de falso testimonio y encubrimiento, que involucra a directivos del club y un perito oficial.

Todo surgió del análisis del celular de Ginóbili, en el cual se habrían descubierto audios que dieron motivos suficientes a la Justicia para formar una nueva causa.

Las sospechas apuntan a Ginóbili y Darío Faure, también de Bahiense, así como al perito Enrique Gil y al ingeniero Horacio Varela, quien actuó como perito por parte de la entidad de Salta 28.

Peligro latente

Un informe de tres peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de un ingeniero propuesto por la querella concluyó que, además de las deficiencias en el muro derrumbado, en la construcción actual de la institución seguía habiendo riesgos.

Ese dato fue ratificado por el abogado Sebastián Mazza, quien representa a víctimas y a su vez se vio directamente afectado por la caída del muro, aquel 16 de diciembre de 2023, porque entre los 13 fallecidos estaba Juliana Barquero, su esposa.

El agravante, a partir de aquel estudio llegado desde La Plata, es que no solo ese muro presentaba fallas, "sino que otras dos paredes tienen las mismas deficiencias estructurales", dijo Mazza.

Además de Barquero, por la caída del muro perdieron la vida Federico Dúo (44) y su mujer María Laura Rodríguez (43); Rubén Baldi (45) y su hijo Benicio (5); los jubilados Norma Nieto (61), Adriana María Contento y el matrimonio integrado por Luis Pérez y Juana Graciela Danszyt (67); Diego Carrasco; Bryan Ortega (27); Rosa Miguelina Figueroa (66) y Diego Cassati (45).