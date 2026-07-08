Destacan el comienzo de la nueva concesión de la Hidrovía

A través de un comunicado conjunto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) señalaron que "destacan la firma del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, infraestructura estratégica para la competitividad del comercio exterior argentino".

Asimismo, las organizaciones expresaron su reconocimiento hacia la administración actual por la culminación de este proceso. En el texto, "reconocen la decisión y la gestión llevada adelante por las autoridades nacionales, en el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Javier Milei, que permitieron culminar el proceso licitatorio y abrir una nueva etapa para la operación, inversión y mejora continua del sistema".

La relevancia de este acuerdo radica también en el tiempo transcurrido desde el último proceso de características similares. Según advirtieron las entidades, "a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, la suscripción del nuevo contrato constituye un hito relevante para el sistema logístico nacional y para la principal vía de salida de la producción argentina al mundo".

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Un aspecto que fue ponderado positivamente por los firmantes fue la apertura al diálogo y la inclusión de diferentes actores del sector durante las etapas previas a la adjudicación. En ese sentido, remarcaron que "valoran especialmente las instancias de participación e intercambio desarrolladas durante el proceso, que permitieron canalizar aportes técnicos de los usuarios y contribuyeron a fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional del procedimiento".

Mirando hacia el futuro, el sector privado ratificó su compromiso de cooperar con las autoridades para el correcto funcionamiento de la vía fluvial, aunque no dejaron de señalar ciertos reclamos históricos y regulatorios pendientes. Al respecto, afirmaron que "ratifican su predisposición a seguir colaborando en los ámbitos Institucionales pertinentes, aportando su experiencia operativa sobre las necesidades del sistema y de sus usuarios; a la par que reiteran la necesidad de avanzar en la eliminación de factores que alteren a la actividad que representan -como el Impuesto al Valor Agregado- y en la puesta en funcionamiento del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal".

Finalmente, las cámaras hicieron hincapié en la importancia de este último órgano de control para el seguimiento técnico, económico y sustentable de la hidrovía. Concluyeron manifestando que "dicho ámbito será clave para acompañar la implementación del contrato, el desarrollo de las obras comprometidas, la calidad del servicio, la evolución tarifaria, la gestión ambiental y la mejora continua de la Vía Navegable Troncal".