El Airsoft local renueva sus autoridades: convocan a Asamblea Ordinaria
La cita tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio en las instalaciones de la Municipalidad.
La Asociación Civil Bahiense de Airsoft formalizó la convocatoria a sus asociados para la próxima Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo a finales de este mes.
Según mencionaron desde la entidad, el encuentro será clave para el futuro institucional, ya que se definirán las nuevas autoridades y se repasará el balance de los últimos períodos.
La cita tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio en las instalaciones de la Municipalidad. Si bien la convocatoria oficial inicia a las 19, el inicio formal de las deliberaciones está previsto para las 19.30.
Puntos clave del Orden del Día
Durante la jornada, los miembros de la asociación tratarán un temario que incluye la regularización y planificación de la entidad:
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Designación de firmas: Se elegirán dos socios presentes para refrendar el acta de la asamblea.
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Balances económicos: Se pondrán a consideración de los presentes los ejercicios económicos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026.
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Nueva comisión directiva: Se procederá a la renovación total de autoridades, un paso fundamental para trazar las metas de la disciplina en la ciudad de cara a los próximos años.
Desde la comisión directiva instaron a todos los socios a participar de manera puntual para garantizar el quórum y formar parte de las decisiones que marcarán el rumbo de la institución.