El Airsoft local renueva sus autoridades: convocan a Asamblea Ordinaria

La Asociación Civil Bahiense de Airsoft formalizó la convocatoria a sus asociados para la próxima Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo a finales de este mes.

Según mencionaron desde la entidad, el encuentro será clave para el futuro institucional, ya que se definirán las nuevas autoridades y se repasará el balance de los últimos períodos.

La cita tendrá lugar el próximo viernes 31 de julio en las instalaciones de la Municipalidad. Si bien la convocatoria oficial inicia a las 19, el inicio formal de las deliberaciones está previsto para las 19.30.

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Puntos clave del Orden del Día

Durante la jornada, los miembros de la asociación tratarán un temario que incluye la regularización y planificación de la entidad:

Designación de firmas: Se elegirán dos socios presentes para refrendar el acta de la asamblea.

Balances económicos: Se pondrán a consideración de los presentes los ejercicios económicos correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026 .

Nueva comisión directiva: Se procederá a la renovación total de autoridades, un paso fundamental para trazar las metas de la disciplina en la ciudad de cara a los próximos años.

Desde la comisión directiva instaron a todos los socios a participar de manera puntual para garantizar el quórum y formar parte de las decisiones que marcarán el rumbo de la institución.