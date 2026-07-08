A lo Messi, la arenga de Seba Mancinelli en Tiro: “Salió en el momento”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El rumor llegó tarde, pero llegó: “La arenga de Seba fue memorable, estaba poseído, parecía que enfrente teníamos a Messi y que estábamos en un Mundial”.

Sus compañeros están encolumnados detrás de él. Sus palabras tienen poder y sus ganas contagian hasta al más desesperanzado. Fue siempre así, pero hoy, a los 42 años, siente que le debe dejar un legado a los pibes del club: “Hay que disfrutar de jugar a la pelota, porque cuando ya no la tengamos la vamos a extrañar”.

Con solo mirar en el video la arenga de Sebastián Mancinelli, el prócer de Tiro Federal, se me pone la piel de gallina. Fue antes del duelo semifinal ante Rosario Puerto Belgrano. Y salió bien: triunfo 4-0 del auriovioleta, que sigue en carrera y este sábado dirimirá el Apertura de la B liguista ante Comercial.

“Más allá de que siempre soy de juntar al equipo y de brindar ese tipo de charla motivacional dentro de la cancha, no había nada preparado. Salió en el momento”, dio a conocer el capitán de los casi 600 partidos en el “Turco”, sus únicos colores en campeonatos locales durante 24 años de trayectoria: debutó en la mayor el 23 de marzo de 2002 (1-2 ante Bella Vista).

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“En el vestuario la arenga la da algún integrante del cuerpo técnico o hablan Bruno Arias o Lefiñir (Franco), y antes del pitazo inicial me toca a mí como capitán, pero puede pedir la palabra cualquiera, en eso no hay misterios”, sostuvo el jugador con más presencias en la entidad tírense.

--Ahora, ¿por qué la comparación con Messi?

--Debe ser porque repito mucho lo que Leo dice. Lo escucho en las notas y en las distintas charlas y para mí, como para muchos otros, es el máximo ídolo mundial jugando, declarando y desdramatizando el show mediático del fútbol.

“La tranquilidad que transmite es asombrosa, habla de disfrutar, de ganar jugando, de ser simple, de que lo individual nunca es más importante que lo grupal. Un genio”, deslizó “Manchi”, cuatro veces campeón con Tiro en Primera (2004, 2013, Clausura 2016 y temporada 2022), además de un ascenso en el Promocional (2007) y un ascenso al Federal A (2014-2015).

“Siempre les digo a los chicos que algo nos une a Messi: la pasión. Con plata o sin un peso, en estadios cinco estrellas o en el patio de una escuela, en Mundiales o en torneos barriales, allá o acá; son distintos los entornos y hay diferencias de todo tipo, pero sentimos lo mismo. El amor a la pelota trasciende cualquier barrera social y cultural, y eso es lo lindo de este deporte”, aclamó “Sebita”.

“El sábado jugamos por el 1 del Apertura, y no todos los días estás en una final, por eso hay que disfrutarla. No soy el dueño de la verdad ni le digo a nadie lo que tiene que hacer, la arenga fue para motivar y descontracturar”, indicó.

--¿Y te dan bolilla?

--Sí, porque no los mareo. Se puede jugar bien o mal, a veces sale lo planificado y en otras ocasiones te lo impide el rival, pero lo que nunca podés dejar de lado es la actitud. Tampoco perder la esencia de jugar a la pelota.

--¿Quién llega mejor a la definición, ustedes o Comercial?

--Nosotros venimos en levantada, con seis triunfos en fila (en 3 de los últimos 4 ganó 4-0) y trabajando para ser mejores de lo que somos. Nunca dejamos de soñar, y eso lo tenemos muy en claro a la hora de salir a la cancha y asumir el compromiso de representar de la mejor manera lo que sentimos y lo que pretendemos.