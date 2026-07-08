¿A qué hora habla Javier Milei? Todo lo que tenés que saber sobre la cadena nacional de hoy

Javier Milei encabezará una nueva cadena nacional con motivo de conmemorarse el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. El mensaje del presidente argentino funcionará como el puntapié inicial de la vigilia patria y se concretará apenas horas antes de que viaje al norte del país para liderar los actos centrales en la provincia de Tucumán.

Desde la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación confirmaron el cronograma oficial y las especificaciones técnicas para la transmisión de este miércoles 8 de julio:

-Horario de inicio: la transmisión oficial por cadena nacional comenzará exactamente a las 23:58 horas de este miércoles.

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-Horario de finalización: está previsto que el espacio en la grilla radial y televisiva se extienda hasta las 01:15 horas del jueves 9 de julio.

-Contenido: la apertura oficial se realizará con las estrofas del Himno Nacional Argentino en los primeros minutos de la medianoche, e inmediatamente después el presidente Javier Milei brindará su discurso a todo el país.

Las palabras de Javier Milei generan una fuerte expectativa en el arco político y económico, ya que se producirán en pleno proceso de relanzamiento de su gestión de gobierno.

La cadena nacional servirá como vidriera tras las modificaciones de organigrama que incluyeron el debut de Diego Santilli en el rol de jefe de Gabinete, un jugador clave que también formará parte de la comitiva oficial.

Tras emitir su discurso, Milei viajará a primera hora de la mañana del jueves hacia Tucumán acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el resto de los ministros.

En el norte del país, donde las encuestas de opinión pública todavía le sonríen al oficialismo manteniendo un nivel de aprobación que supera el 50%, la primera plana libertaria será recibida por el gobernador Osvaldo Jaldo, un aliado parlamentario estratégico del bloque oficialista.

¿Habrá foto con gobernadores?

Uno de los principales focos de atención de la jornada del 9 de julio estará puesto en la convocatoria federal. En Casa Rosada se entusiasman con consolidar una potente foto junto a los mandatarios provinciales que decidan sumarse a los festejos patrios.

Entre los asistentes, se espera a varios de los gobernadores que ya se encuentran negociando activamente con el Gobierno los términos de la ambiciosa reforma electoral.

La meta de máxima de la gestión de La Libertad Avanza es sellar un acuerdo para suprimir las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales del año 2027, una jugada que apunta directamente a fragmentar y complejizar el ordenamiento interno de la oposición dura a la hora de dirimir sus candidaturas.

Por el lado interno, el evento también servirá para medir la temperatura de la propia alianza de gobierno: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, ya anticipó que estará presente en suelo tucumano.

Las miradas estarán atentas a su interacción con el Presidente tras los recientes ruidos políticos que marcaron la agenda institucional emulando la distancia que se evidenció semanas atrás durante los actos oficiales en la ciudad de Rosario.