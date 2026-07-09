Juegan Bahiense del Norte-Napostá; ¿cómo reaccionarán ambos después de los 42 de diferencia?

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Un segundo partido después de un resultado inimaginable en la apertura de la serie -al mejor de cinco- disputarán Bahiense del Norte (1) y Napostá (0), correspondiente a la final del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El mismo se jugará, desde las 20 (una hora antes de lo habitual) al igual que los siguientes de la serie, en el Osvaldo Casanova, donde el tricolor el último lunes se impuso 95 a 53.

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Dirigirán Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Mariano Enrique, siendo comisionado Diego Kessler.

Será un interesante desafío cómo afrontar este juego por ambos lados, sabiendo que no existe real diferencia entre los equipos.

Novedades

La única ausencia será por el lado de Napostá, que tendrá afuera a Leonel Alemañy, quien recibió una fecha de suspensión tras ser expulsado en el primer juego.

Entradas

Hoy podrán adquirirse entradas anticipadas en Salta 28, de 11 a 13. En tanto, desde las 19 se expenderán en el propio Casanova.

La general tiene un costo de $12.000 y la platea, $ 20.000.

El acceso y la salida de ambas parcialidades será por santa Fe 51.

Antecedentes

Bahiense llega con un récord de 12 triunfos y 4 derrotas y está invicto en playoffs: 5-0.

Lamonega se lleva enganchado a Depaoli.

Napostá, por su parte, acumula 13 victorias en 18 partidos. En playoffs ganó 4 y perdió 3.

Es la tercera vez que se enfrentan. En fase regular se impuso Napostá, en el Manu Ginóbili, 70 a 61. Y en la apertura de la serie, la victoria quedó para Bahiense, 95 a 53.

Extremos

Los 95 puntos de Bahiense fueron el registro más alto a su favor en la temporada, y los 53, el más bajo en cuanto a recibidos.

En los últimos cuatro partidos de playoffs, Bahiense recibió 62 en dos oportunidades (en el juego 2 con Villa Mitre y en el 2 con Pueyrredón) y dos veces también 53 (en el juego el 1 con Pueyrredón y en el 1 con Napostá).

Pedro Santiago deja atrás a Matías Zanotto.

Para Napostá, en tanto, los 53 puntos resultaron el registro más bajo convertido y los 95, el segundo más alto recibido, después de los 97 que le metió Alem, en suplementario.

Navallo: "Se empieza de cero"

Alejandro Navallo, entrenador de Bahiense tuvo el trabajo de concientizar a sus jugadores de que la serie recién empieza.

"Debemos seguir enfocados en hacer lo nuestro, sostener la intensidad, saber que es otro partido y se empieza de cero", le dijo el Colo a "La Nueva".

El contraste entre los equipos en el punto uno quedó absolutamente marcado.

"Jugamos muy buena defensa, corrimos y fluyó la ofensiva", justificó Navallo.

"Napostá -analizó- tuvo un mal partido, no le salieron las cosas y se frustró. Pero es una serie final. Lo importante es mantenerse enfocado, respetar al gran rival que es Napostá y jugar nuestro básquet".

Piccinini: "Entendimos lo que pasó"

Fabricio Piccinini, DT de Napostá, tendrá un jugador menos en la rotación y, según dijo, varios no se encuentra el 100%.

"Presentamos el descargo en donde se ve que Leo (Alemañy) no insulta ni protesta de forma aireada. Creemos que la expulsión fue completamente desmedida", opinó.

Al margen del descargo, Piccinini reconoció que Napostá estuvo lejos de su mejor versión.

"El análisis es que no conectamos en ningún momento, no fuimos nosotros, no estuvimos lúcidos en ningún momento, ni grupal ni individualmente. Nos frustramos y nos fuimos muy rápido de juego", argumentó.

También puso el foco en la diferencia de tiempo de descanso que tuvo Bahiense -pasó 2-0 las dos series- respecto de su equipo, que necesitó de terceros partidos.

"Desde lo físico hubo mucha diferencia, perdimos en todos los aspectos. Llegamos de jugar el jueves y ellos venían con descanso, sumado a que tenemos algunos jugadores que no llegaron al 100 ni lo van a estar en la serie", señaló.

De todos modos, se mostró optimista.

"De ánimo el equipo está muy bien. Entendimos lo que pasó y la serie esta 1 a 0, recién comienza. Trabajamos desde lo táctico y con videos para corregir y ver en qué no volver a equivocarnos", avisó.