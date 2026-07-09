Jornadas Federales de Parkinson en Darregueira y Villa Ventana

ADAPAR, la Asociación de Parkinson de Darregueira, invita a la comunidad a participar de la Primera Jornada Federal de Parkinson que tendrá lugar el próximo 10 de julio a las 8.30 horas en el Teatro Argentino de Darregueira, Italia 343. La entrada será libre y gratuita, y contará con la presencia de los profesionales más importantes y reconocidos del país en el abordaje de esta enfermedad.

“Somos un grupo de personas que escucha, comprende y acompaña. Si transitas la enfermedad de Parkinson, sos familiar o conocés a alguien de tu entorno, no dudes en comunicarte. Podemos ser útiles”, expresan desde ADAPAR. Para más información y asesoramiento, los interesados pueden llamar a los números 2923-640212 y 2923-646413.

La jornada está dirigida a pacientes, familiares y profesionales de la salud, con el objetivo de brindar herramientas, contención y conocimiento actualizado sobre la enfermedad. “Recordá, juntos es más fácil”, remarcan desde la organización.

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Al día siguiente, el 11 de julio, la actividad continuará en Villa Ventana, organizada por APASIVE, Asociación de Parkinson de Sierra de la Ventana. La cita será a las 8.30 horas en el Zoom de Coopersive, San Martín 60, también con entrada libre y gratuita. Allí se repetirá la dinámica de encuentro con especialistas de primer nivel, dirigida a pacientes, familiares y profesionales de la salud.

Cronograma y expositores

8:30 hs – Acreditaciones.

9:00 hs – Apertura con palabras de Juan Stremel, Mary Villareul y Miguel López, presidente de la Red Argentina de Parkinson.

9:30 hs – Charla 1: Diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson, por Dra. Tomoko Arakaki, médica neuróloga del Hospital Ramos Mejía y docente de la Universidad de Buenos Aires.

10:00 hs – Charla 2: Avances terapéuticos. La propuesta Pegasus, por Dra. Rosana Chein (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, investigadora principal del CONICET) y Dr. Rodrigo Gau (Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, CONICET).

10:45 hs – Charla 3: Hospitalidad, empoderamiento y calidad de vida de las personas con Parkinson, por Dra. María de los Ángeles Bacigalupe, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la comisión directiva de RaPark.

11:15 hs – Café.

12:00 hs – Trabajo en grupos 1: La familia, el entorno y los pares como contención y fortalecimiento de las personas con Parkinson, por Lic. Juan Pierloni, psicólogo y miembro de ACEPAR.

12:30 hs – Trabajo en grupos 2: Uso de Mucuna pruriens. Evidencia científica y práctica, por Miguel López y M. Ángeles Bacigalupe.

13:15 hs – Trabajo en grupos 3: Acompañamiento, salud mental, habla y comunicación, por Lic. Vanessa Villareul y Lic. Cristian Ponce, acompañantes terapéuticos especializados en Parkinson.

14:00 hs – Cierre.

Ambas jornadas forman parte de la iniciativa de la Red Argentina de Parkinson, que impulsa estos encuentros en distintas localidades del país para fortalecer la red de acompañamiento y difusión.