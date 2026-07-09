Jornadas Federales de Parkinson en Darregueira y Villa Ventana
El 10 y 11 de julio se realizarán las primeras jornadas federales de Parkinson en Darregueira y Villa Ventana, organizadas por ADAPAR y APASIVE junto a la Red Argentina de Parkinson. Con entrada libre y gratuita, estarán dirigidas a pacientes, familiares y profesionales de la salud, y contarán con la participación de los especialistas más destacados del país.
ADAPAR, la Asociación de Parkinson de Darregueira, invita a la comunidad a participar de la Primera Jornada Federal de Parkinson que tendrá lugar el próximo 10 de julio a las 8.30 horas en el Teatro Argentino de Darregueira, Italia 343. La entrada será libre y gratuita, y contará con la presencia de los profesionales más importantes y reconocidos del país en el abordaje de esta enfermedad.
“Somos un grupo de personas que escucha, comprende y acompaña. Si transitas la enfermedad de Parkinson, sos familiar o conocés a alguien de tu entorno, no dudes en comunicarte. Podemos ser útiles”, expresan desde ADAPAR. Para más información y asesoramiento, los interesados pueden llamar a los números 2923-640212 y 2923-646413.
La jornada está dirigida a pacientes, familiares y profesionales de la salud, con el objetivo de brindar herramientas, contención y conocimiento actualizado sobre la enfermedad. “Recordá, juntos es más fácil”, remarcan desde la organización.
Al día siguiente, el 11 de julio, la actividad continuará en Villa Ventana, organizada por APASIVE, Asociación de Parkinson de Sierra de la Ventana. La cita será a las 8.30 horas en el Zoom de Coopersive, San Martín 60, también con entrada libre y gratuita. Allí se repetirá la dinámica de encuentro con especialistas de primer nivel, dirigida a pacientes, familiares y profesionales de la salud.
Cronograma y expositores
8:30 hs – Acreditaciones.
9:00 hs – Apertura con palabras de Juan Stremel, Mary Villareul y Miguel López, presidente de la Red Argentina de Parkinson.
9:30 hs – Charla 1: Diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson, por Dra. Tomoko Arakaki, médica neuróloga del Hospital Ramos Mejía y docente de la Universidad de Buenos Aires.
10:00 hs – Charla 2: Avances terapéuticos. La propuesta Pegasus, por Dra. Rosana Chein (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT, investigadora principal del CONICET) y Dr. Rodrigo Gau (Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, CONICET).
10:45 hs – Charla 3: Hospitalidad, empoderamiento y calidad de vida de las personas con Parkinson, por Dra. María de los Ángeles Bacigalupe, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la comisión directiva de RaPark.
11:15 hs – Café.
12:00 hs – Trabajo en grupos 1: La familia, el entorno y los pares como contención y fortalecimiento de las personas con Parkinson, por Lic. Juan Pierloni, psicólogo y miembro de ACEPAR.
12:30 hs – Trabajo en grupos 2: Uso de Mucuna pruriens. Evidencia científica y práctica, por Miguel López y M. Ángeles Bacigalupe.
13:15 hs – Trabajo en grupos 3: Acompañamiento, salud mental, habla y comunicación, por Lic. Vanessa Villareul y Lic. Cristian Ponce, acompañantes terapéuticos especializados en Parkinson.
14:00 hs – Cierre.
Ambas jornadas forman parte de la iniciativa de la Red Argentina de Parkinson, que impulsa estos encuentros en distintas localidades del país para fortalecer la red de acompañamiento y difusión.