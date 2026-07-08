El CFP 401 celebra sus 40 años con una tarde de música, sabores y encuentro en el Museo del Puerto

El Centro de Formación Profesional Nº 401 de Ingeniero White celebrará este domingo 12 su 40° aniversario con una jornada especial en el Museo del Puerto, donde vecinos y visitantes podrán compartir una tarde de música, gastronomía y festejos.

La actividad se desarrollará de 15 a 19 en la tradicional Cocina del Museo del Puerto, ubicada en la esquina de Guillermo Torres y Cárrega.

Como parte de la celebración, el CFP 401 ofrecerá una mesa con elaboraciones realizadas en sus talleres, entre ellas selva negra, budines de zanahoria y nuez, alfajores y otras especialidades.

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La propuesta también incluirá la presentación musical de Markelakis, que acompañará la tarde con un repertorio pensado para bailar y disfrutar entre las mesas.

Como es habitual en los encuentros del Museo, la Asociación Amigas preparará su reconocido chocolate caliente, una de las tradiciones más esperadas por quienes participan de las actividades.

Con entrada libre y gratuita, la celebración invita a toda la comunidad a acompañar los 40 años de una institución que, desde hace cuatro décadas, forma a vecinos y vecinas de Ingeniero White en distintos oficios y propuestas de capacitación profesional.