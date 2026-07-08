En Brasil aseguraron que Neymar evalúa retirarse del fútbol

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo marcó el final del ciclo de Neymar con la selección, sino que también abrió una fuerte incertidumbre sobre su futuro como futbolista.

Varios medios brasileños aseguraron que el delantero analiza distintas alternativas para los próximos meses y que una de ellas, incluso, es retirarse de la actividad profesional.

Tras la derrota, el atacante dejó entrever que su etapa con la "Verdeamarela" había concluido y viajó a Florida para descansar junto a su familia mientras define el próximo paso de su carrera.

Aunque la opción más probable sigue siendo regresar a Santos para cumplir el contrato que finaliza en diciembre, desde su entorno sostienen que esa posibilidad no está asegurada y que la decisión dependerá exclusivamente de él.

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El desgaste con el ambiente del fútbol aparece como uno de los principales motivos de su reflexión.

Personas cercanas al jugador aseguran que incluso antes del Mundial lo notaban cansado y afectado por su relación con la prensa, ya que considera que nunca recibió el reconocimiento que esperaba después de 15 años defendiendo la camiseta de Brasil. La eliminación profundizó ese escenario de incertidumbre.

En este contexto, Neymar evalúa tres caminos posibles: continuar en Santos hasta el vencimiento de su contrato, aceptar una transferencia a un destino con menor presión mediática o poner fin definitivamente a su carrera.

El debate también fue impulsado por un mensaje de su padre, Neymar da Silva Santos, quien publicó en redes sociales: "Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol".

A ese respaldo se sumó Cris Guedes, uno de sus amigos más cercanos, quien escribió: "Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido".

Mientras tanto, Santos espera una definición ya que el club todavía no fijó una fecha para el regreso del delantero ni retomó conversaciones formales con él, aunque se prevé que los contactos se reanuden en los próximos días para conocer cuál será la decisión definitiva del futbolista.