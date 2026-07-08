Línea directa con Kansas, a donde ya llegó la Selección: “Messi y Argentina te hacen vibrar”

“Lo que se vive acá es mágico e inolvidable, la adrenalina y las emociones fluyen constantemente, pero no hay nada mejor que poder hablar mano a mano con Messi, quien entiende todo, dentro y fuera de la cancha”.

En el mismo momento que la Selección arribó a Kansas, donde el sábado jugará ante Suiza por los cuartos de final del Mundial, también lo hizo el periodista de TNT Sports Maximiliano Grillo, quien en conexión directa con el programa El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16 por La Nueva Play, trató de explicar la “locura” de él y los argentinos que dejaron todo por seguir a la Scaloneta.

“En cualquier otro partido, ibas una hora antes y entrabas sin problemas, a los de Argentina es necesario ir tres o cuatro horas antes al estadio porque, por donde vayas, hay presencia masiva de los nuestros. Estoy cansado, a veces me molesta tener que viajar tanto, pero hay sensaciones únicas e irrepetibles que tapan todo”, señaló “Maxi”, colega de Río Gallegos que cubre su primera cita mundialista.

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Aunque del “Messias” esté todo dicho, el cronista que suele estar en el campo de juego, que sigue a la Selección y también está en el día a día con River en el fútbol argentino, se rindió a sus pies: “Entiende todo, hasta como declarar o como tratar a cada uno de los que tenemos contacto con él en zona mixta. Su emoción no solo repercute en nosotros y en nuestro país, en casi todo el planeta quieren que Leo levante su segunda Copa”, idolatró.

“Messi y Argentina te hacen vibrar, te hacen vivir con el corazón pleno todo el día; es algo que no podés dejar de alabar, es un gracias cuando te levantás y otro cuando te vas a acostar”, destacó Maxi, que a los 29 años fue bendecido por la diosa fortuna de ser parte del último cuento del 10 rosarino.

“No tengo dudas que es el mejor jugador de la historia”, sentenció en un alto de la cobertura, admitiendo que en alguna de las escalas que suele hacer en Bahía, cada vez que viaja en auto desde Buenos Aires a Santa Cruz o viceversa, le gustaría entrevistar a Manu Ginóbili. ¿Y por qué no?

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