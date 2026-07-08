Confirmados: quiénes son los artistas que cantarán en el show de entretiempo de la final

El Mundial contará con un show en el entretiempo por primera vez en su historia en esta edición, replicando al que caracteriza a la final del torneo estadounidense de fútbol americano, con cuatro artistas de primer nivel.

En un entretiempo que se espera que dure 25 minutos, diez más de lo establecido en el reglamento, cantarán Shakira, Madonna, Justin Bieber y la banda surcoreana BTS.

La final de la Copa del Mundo se disputará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva York, Estados Unidos, desde las 16:00 (horario argentino), y con finalistas confirmados el miércoles 15, tras la disputa de la segunda semifinal.

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En un Mundial histórico por fuera de lo deportivo, al ser el primero en organizarse en más de dos países y tener pausas establecidas en la mitad de cada tiempo para la rehidratación de los futbolistas, en las que se insertan publicidades, el certamen de mayor orden del fútbol mundial contará con un espectáculo durante el entretiempo.

Shakira es la más identificada con el fútbol de los mencionados, ya que su voz le ha dado color a los mundiales de Alemania 2006, con “Hips Don’t Lie”, Sudáfrica 2010, con “Waka Waka” y a Brasil 2014, con el tema “La La La”.

Además, es una de las intérpretes de la canción oficial de la actual Copa del Mundo, denominada “Dai Dai”.

Junto a la icónica Madonna, que también participó en una de las canciones de este Mundial, estarán Justin Bieber, uno de los cantantes pop más reconocidos de los últimos años, y la banda BTS, furor en la música asiática y con trascendencia global.

El espectáculo ya viene siendo anticipado en los carteles de publicidad que bordean el campo de juego desde algunos partidos y promete ser inolvidable, a pesar de interrumpir la naturalidad del juego al extender la división entre el primer y segundo tiempo. (NA)